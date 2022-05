Chelsea, Liverpool e Manchester United: 10 gol alle ultime tre inglesi affrontate all’Olimpico

Le ultime 3 squadre inglesi arrivate all’Olimpico hanno preso 10 gol. E si chiamavano Chelsea, Liverpool e Manchester United. 45 campionati in tre, contro l’unico del Leicester. Nel 2017 il Chelsea di Conte perse 3-0 nei gironi di Champions, con un clamoroso gol di El Shaarawy dopo appena 38 secondi, il raddoppio dello stesso Faraone e il tris di Perotti all’angolino. Nel 2018 il Liverpool di Klopp perse 4-2 nella semifinale di Champions: autorete di Milner, tap-in di Dzeko e doppietta di Nainggolan. Nel 2021 il Manchester United di Solskjaer perse 3-2 nella semifinale di Europa League con i gol di Dzeko e Cristante, più l’autorete di Telles per deviare un tiro al volo di Zalewski. La prima squadre inglese arrivata all’Olimpico nelle coppe europee ne prese 2, più che sufficienti alla Roma per vincere la Coppa delle Fiere nell’ottobre del 1961. I giallorossi hanno giocato 21 volte in casa contro una squadra inglese, con un bilancio positivo di 13 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Le eliminazioni sono state 10 su 13 negli scontri da dentro o fuori, finali escluse, di cui 8 consecutive in questo millennio.

(corsera)