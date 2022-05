Capocannonieri contro. Abraham sfida Dessers: «Sogno un gol in finale»

Il Roma-Feyenoord di stasera ci sarà una sfida in più, per alcuni versi speciale, che è poi quella a distanza tra Tammy Abraham e Cyriel Dessers che si contendono il titolo di capocannoniere della Conference a suon di gol: 9 per il centravanti inglese della Roma, dieci per il belga (naturalizzato nigeriano) del Feyenoord. Stasera si contenderanno il titolo e Gianluca Mancini ieri è stato chiaro, in tal senso: «Spero proprio che alle 23.30 di domani stasera (oggi, ndr ) Tammy possa festeggiare il titolo di capocannoniere».

Anche perché per Tammy vorrebbe dire pure entrare di diritto nella top five dei marcatori stagionali di sempre della Roma, visto che con i suoi 27 gol oggi è sesto, a -1 da Guaita e -2 da Volk (in vetta Dzeko con i 39 centri del 2016-17). Sarebbe un altro piccolo successo in più, dopo esser diventato il miglior marcatore della Roma all’esordio in giallorosso e il miglior marcatore inglese stagionale della Serie A.

(Gasport)