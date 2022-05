Candela: «Zalewski bravo ma nessuno con la mia tecnica. E a Tirana vinciamo»

IL MESSAGGERO - «La Roma dopo di me ha avuto bravissimi terzini, vedi Spinazzola e Kolarov. Zalewski mi piace molto, è uno che non ha paura, rischia la giocata, cosa che ormai nel calcio è fenomeno raro. Vedo solo giocatori che rimandano indietro il pallone. Una cosa però la devo dire. Non se se mai la Roma avrà davvero un giocatore in quel ruolo con la mia tecnica». Parole di Vincent Candela. L'ex difensore della Roma in un'intervista al quotidiano romano si esprime così a proposito della stagione dei giallorossi. Pensiero rivolto alla finale di Tirana del 25 maggio: «Certo che la vedrò e la vinciamo. Cosa mi dà questa sicurezza? Mourinho»