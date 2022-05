Campagna abbonamenti al via: si va verso il boom

Da mercoledì della prossima settimana prenderà ufficialmente il via la campagna abbonamenti della Roma per la stagione 2022/2023. Al solito, si inizierà con le prelazioni per i vecchi abbonati, mentre dal 20 giugno partirà la vendita libera. Esistono vari tipi di fidelizzazione: con il modello Classic si pagherà 14 euro a partita e si può anche rateizzare. Inoltre esiste anche quello Special, che costerà 17 euro a partita e permetterà di prestare la tessera per alcuni match ricavando anche un utile. Tutti gli abbonati avranno diritto alla prevendita per le sfide di Coppe, ma chi avrà lo Special potrà avere dei vantaggi nell'acquisto di ulteriori biglietti.

(gasport)