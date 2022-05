Calciomercato Roma: Mkhitaryan virtualmente dell'Inter, anche Dybala ad un passo dai nerazzurri

Mercato per palati fini quello pianificato dall'Inter, che vuole centrare in ordine colpi come Paulo Dybala, Henrikh Mkhitaryan e Federico Bernardeschi. L'armeno è un'occasione e può considerarsi già virtualmente un giocatore nerazzurro. Il biennale da 3,5 milioni di euro a stagione, bonus compresi, è stato sufficiente per lasciare indietro la Roma, avvisata dall'Inter dei contatti avuti con il giocatore. Patto blindato poi quello che sembra esserci tra la Joya e Marotta: i 6 milioni a stagione promessi dal club nerazzurro rappresentano, in questo senso, un'assicurazione.

(Gasport)