Calciomercato: il Borussia Dortmund ci prova per Dybala

L'Inter sembra la squadra più accreditata. Ma tra i nerazzurri e la suggestione Roma uscita qualche tempo fa, per Paulo Dybala si fa avanti il Borussia Dortmund. Il club tedesco avrebbe messo sul piatto 4,5 milioni di euro netti di ingaggio e un ruolo centrale anche a livello di immagine vista l’imminente partenza di Erling Haaland. Tuttavia, l’argentino non ha ancora deciso e temporeggia. Come annunciato dall’agente, tutto si deciderà solo al termine della stagione. La telenovela continua.

(corsport)