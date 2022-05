Bove, il baby leader è entrato nel cuore della Roma del futuro

Ha giocato poco - segnando peraltro un gol - ma si è già conquistato la fiducia di Josè Mourinho e sembra un predestinato: si tratta di Edorado Bove, che spera di seguire le orme di Zalewski e diventare gradualmente sempre più centrale nelle gerarchie della Roma. Ha soli 20 anni ma si è già integrato perfettamente nel gruppo dei grandi, con Lorenzo Pellegrini che si rivede un po'in lui e lo ha già preso sotto la sua ala protettiva.

Con umiltà, serietà e applicazione Bove si è già conquistato la fiducia dei compagni e a gennaio diversi club, anche all'estero, hanno chiesto di lui. Ma la società non ha nemmeno voluto sentir parlare di prestito. Nei prossimi giorni il suo agente sarà a Trigoria per incontrare Tiago Pinto, che gli comunicherà la decisione del club: Bove non è sul mercato e si giocherà il posto in squadra.

Intanto Edoardo aspetta di ritagliarsi il proprio spazio anche in Nazionale: questione di tempo prima che il ct Nicolato decida di farlo esordire.

(Corsport)