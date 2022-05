Botte ai cronisti, la Roma caccia il bodyguard

IL TEMPO - Chi sbaglia paga. Un principio applicato anche dalla Roma, che ha deciso di non avvalersi più dei servizi di un addetto alla sicurezza - ingaggiato dai giallorossi attraverso una società esterna - che martedì sera si reso protagonista di un episodio deplorevole. Il bodyguard ha aggredito due giornalisti che stavano seguendo la cena organizzata dai giocatori all'interno di un ristorante in centro, la scena è stata prontamente ripresa da uno dei cronisti e ha provocato un danno d'immagine al club.

Sono stati proprio i Friedkin, una volta visionate le immagini dell'episodio, a ordinare l'allontanamento dell'uomo. Proseguono invece le indagini interne su una seconda persona che, negli stessi momenti concitati, ha alzato le mani verso uno dei due cronisti, andando ben oltre le sue mansioni come fatto dal collega. L'addetto alla sicurezza cacciato dalla società ha seguito la squadra e vari componenti del club durante l'annata, anche in trasferta, e si era già reso protagonista di un fatto analogo al termine di Roma-Spezia di Coppa Italia della scorsa stagione. Stavolta, però, non l'ha passata liscia.