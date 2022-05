Bivio Zaniolo, tra rilancio e plusvalenza

La tentazione Dybala ha tanto infiammato la piazza giallorossa che un tifoso ha scritto all'argentino di trasferirsi in giallorosso, ricevendo un "cuore" in risposta. Dopo due estati di entrate, qualcuno da Trigoria dovrà uscire, per fruttare denaro fresco al club, e in questo quadro è difficile prevedere il futuro di Zaniolo. L'arrivo di Dybala toglierebbe spazio nella "casella anarchica" nell'attacco giallorosso. I Friedkin sono disposti ad accontentare il tecnico, a patto che Tiago Pinto riesca a vendere bene i giocatori ritenuti sostituibili. Zaniolo al momento è nella categoria incerti. Amatissimo dalla gente, Nicolò aspettava una chiamata per rinnovare il contratto, in scadenza 2024, ma la Roma ha preferito non impegnarsi. Lo stallo sarebbe risolvibile con una semplice chiamata, ma per ora non si muove niente, perché Tiago Pinto vuole prima sondare il mercato per captare eventuali offerte. Il prezzo giusto potrebbe essere di almeno 40 milioni di euro. Al momento nessun club italiano ha messo in programma simili offerte per Zaniolo. Nulla è da escludere: il rapporto tra il tecnico e l'attaccante è cordiale e professionale, ma i fatti hanno dimostrato come il giocatore sia stimato e considerato dallo Special One. Il numero 22 sa che per essere scelto per la finale di Tirana dovrà giocare meglio di quanto fatto nelle ultime settimane. Per ragionare di futuro ci sarà da attendere il 26 luglio, quando la Roma potrà delineare il budget per la prossima stagione.

(corsport)