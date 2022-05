Bentornato Spinazzola: «E ora sogno la finale...»

Al di là delle polemiche: il rientro in campo di Leonardo Spinazzola dopo l'infortunio al tendine d'achille mette tutti d'accordo. E' felice Josè Mourinho di recuperare una pedina importante per la rosa, ma anche il giocatore: "Lo aspettavo da tanto, sono stato felice. Per me è importante fare anche pochi minuti. La mia speranza è di poter giocare anche durante la finale". Certo, l'ex Atalanta e Juventus dovrà liberarsi di un po'di ruggine e Zalewski ha rappresentato, nelle ultime giornate, una sorpresa inaspettata. Ma da questo momento in poi le frecce a disposizione di Mourinho sono di più.

(Gasport)