Leonardo Spinazzola, dopo 311 giorni di calvario dovuto all'infortunio al tendine d'Achille, torna finalmente in campo. Il laterale della Roma è entrato al 90' della partita dei giallorossi in casa della Fiorentina, tornando a collezionare una presenza in gara ufficiale dopo il match contro il Belgio disputato con la maglia azzurra negli ultimi europei, il 2 luglio scorso.

(Gasport)