Attacco o attesa? Per la prima volta un ritorno davvero in parità

Per la prima volta la Roma affronterà la partita di ritorno di una sfida a eliminazione diretta in assoluta parità con l’avversaria, infatti ora non esiste più la regola dei gol in trasferta. La vincente della sfida tra i giallorossi ed il Leicester volerà a Tirana, dove disputerà il 25 maggio la finale di Conference League contro la vincente tra Marsiglia e Feyenoord (3-2 per gli olandesi all'andata).

La Roma ha affrontato agli ottavi di finale il Vitesse, vincendo 0-1 all'andata e pareggiando 1-1 al ritorno. Ai quarti invece ha incontrato nuovamente il Bodo/Glimt ed è riuscita a ribaltare lo svantaggio di 2-1 accumulato nella prima sfida con un perentorio 4-0. Gli uomini di Mourinho hanno sempre giocato la gara di ritorno allo Stadio Olimpico ed anche domani sarà lo stesso.

Lo Special One dovrà decidere che tattica utilizzare: attaccare, difendere o temporeggiare? L'allenatore portoghese prepara le partite sempre con grandissima attenzione e, nonostante il 3-4-1-2 o il 3-4-2-1 come moduli base, è sempre in grado di sorprendere gli avversari con nuove soluzioni. All'andata il Leicester ha sofferto gli improvvisi ribaltamenti di fronte ed è probabile che anche domani si vedrà uno schema simile.

(corsera)