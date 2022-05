Atalanta, De Roon: "Torino-Roma? Juric fa giocar male le avversarie..."

Con la sua Atalanta chiamata alla rimonta dell'ultima giornata per qualificarsi in Europa League, Marten De Roon deve anche sperare nei passi falsi di Roma e Fiorentina, oltre che nella vittoria della squadra di Gasperini sull'Empoli. A questo proposito il centorcampista della dea ha rilasciato alcune dichiarazioni per la rosea. Questo uno stralcio della sua intervista:

Il campionato dice che anche chi non ha più obiettivi non regala nulla

«Eh sì: non è più “Ok, abbiamo finito”, ma semmai “Facciamoci vedere, che magari qualcuno ci guarda”. Ma l’ha fatto anche l’Empoli con la Salernitana».

Si fida più del Torino che deve giocare con la Roma, della Juve che va a Firenze o si fida meno dell’Empoli?

«E’ tutto l’anno che il Toro fa giocare male la sua avversaria e Juric vuole bene al mister... E non vedo una Juve che va a Firenze demotivata. Di loro mi fido molto, ma non possiamo sperare negli altri. E l’Empoli avrà la testa libera, sarà pericoloso: si è visto contro l’Inter».