Assalto agli ultimi biglietti per Tirana

Sembra ormai evidente come la scelta di Tirana per la finale di Conference League sia stata poco lungimirante. Oltre alle lamentele dei tifosi e le loro code virtuali, arrivano anche le parole del Feyenoord, che spiega come sarebbe stato auspicabile un palcoscenico diverso per l'ultimo atto della competizione. In ogni caso, fino a stamattina ci sarà l’assegnazione dei codici di accesso per i biglietti Uefa. Fino a ieri sera erano circa quattromila gli utenti in coda nel sistema per provare l’acquisto.

(Gasport)