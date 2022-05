Assalto a Dybala, ma l'Inter è ancora in vantaggio

LEGGO (F. BALZANI) - Una doppia sfida all'Inter: per Dybala e per lo scudetto Primavera. E' giornata calda in casa Roma dove si attende la decisione di Dybala più vicino ai nerazzurri dopo le frasi di Marotta di ieri: "Per lui abbiamo fatto qualcosa in anticipo, speriamo possa giocare con noi". Il dirigente interista ha quasi annunciato l'arrivo dell'ex juventino, ma ancora nulla è stato chiuso. Dybala preferisce l'Inter vista la presenza della Champions, ma la Roma proverà un rilancio in queste ore per accontentare Mourinho.

In caso di passaggio a vuoto si virerà su Gonçalo Guedes del Valencia per il quale Pinto è disposto ad offrire 20 milioni più il cartellino di Carles Perez e che ha lo stesso procuratore dello Special One. In serata la Roma proverà a comunque a guastare la giornata di Marotta. Compito che spetta ai giovani di Alberto De Rossi (all'ultima panchina in giallorosso dopo 25 anni) guidati da Volpato e Tripi contro l'Inter allenata dall'ex Chivu. In ballo c'è il nono tricolore della storia romanista. Appuntamento alle 20,30 (su Sportitalia) a Reggio Emilia.