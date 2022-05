Aspettando la Roma, Mkhitaryan parla con l'Inter: può arrivare gratis

Inizialmente il rapporto tra lui e Josè Mourinho era stato messo in discussione per i trascorsi al Manchester United, ma in stagione il tecnico difficilmente ha poi rinunciato ad Henrikh Mkhitaryan. L'armeno ha rinnovato il proprio contratto con la Roma un anno fa, ma adesso è di nuovo in scadenza. Tutte le parti, club giallorosso, giocatore e allenatore, sembrano volere lo stesso epilogo: il rinnovo del trequartista. Ma nell'attesa che la società dei Friedkin riprenda i discorsi sui rinnovi di contratto per Mkhitaryan e spuntata l'Inter, interessata ad accaparrarselo.

A Trigoria c'è comunque ottimismo, tanto da far supporre che il rinnovo possa essere annunciato già dopo la finale di Tirana. Anche se l'armeno costerà caro: la richiesta è di 4 milioni di euro a stagione con biennale e la Roma, a meno di catastrofi in questo finale di stagione sia in campionato che in Conference League, è disposta ad accontentarlo.

Chi lo rappresenta - scomparso Mino Raiola - ha fatto in modo di far finire il suo 'fascicolo' sul tavolo dell'Inter, ma non solo - c'è anche il Napoli -. Niente più di una chiacchiera fino a questo momento, niente offerte dei nerazzurri, che però ci pensano. Ed un apprezzamento della squadra di Inzaghi è arrivato alle orecchie dell'ex Arsenal.

La prossima settimana, a campionato concluso, Inzaghi e i dirigenti si vedranno per un vertice di mercato che nelle idee dovrà chiarire quali sono le priorità e quali le occasioni. In quest’ultima categoria, appunto, rientra Mkhitaryan.

(Gasport)