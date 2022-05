Arrivano i big

Nel turno di campionato contro il Bologna l'asse centrale della Roma ha riposato, ma solo per farsi trovare pronto in occasione del match contro il Leicester: la partita contro la squadra di Rodgers serve a centrare la finale europea che nella Capitale manca da 31 anni. Chris Smalling, Lorenzo Pellegrini e Tammy Abraham sono pronti a tornare in campo dal 1' per regalare questo traguardo alla squadra giallorossa.

Pellegrini punta a rendere ancora più speciale una stagione che, dal punto di vista realizzativo, per il numero 7 è un completo inedito. Il centravanti vuole invece prendersi una rivincita dopo la finale di Champions non giocata con il Chelsea - Tammy in quell'occasione era in tribuna -, mentre Smalling sa bene come si fa: il centrale ha giocato una finale di Europa League proprio guidato da Mourinho.

(Il Messaggero)