Annunciata l'Opa: i Friedkin vogliono uscire dalla borsa

L’obiettivo è lo stesso del 2020, quando la Roma provò (invano) ad uscire dalla Borsa, rastrellando solo l’1,674% delle azioni sul mercato. Ieri il club ha annunciato un’opa che verrà lanciata entro la prima settimana di giugno e che durerà 3 settimane, estendibili fino a 4. L’obiettivo è il controllo totale del pacchetto azionario e il successivo delisting , l’uscita dalla Borsa. Per arrivarci, però, la Roma dovrà ritrovarsi al termine dell’opa con una soglia minima del 95% del pacchetto azionario. Considerando che oggi è all’86,8%, vuol dire che sul mercato va rastrellato almeno un 8,2% di azioni (anche se l’obiettivo dichiarato è il controllo totale del 100%, con un esborso complessivo di 35,69 milioni di euro). Il premio economico, però, non è il solo incentivo a cui ha pensato la Roma, perché per tutti gli azionisti che decideranno di aderire all’offerta ci sarà anche la possibilità di far parte di un loyalty program studiato specificatamente per i vecchi azionisti.Soddisfatto del momento, ovviamente, il presidente Dan Friedkin: «Quando abbiamo preso la Roma, 20 mesi fa, conoscevamo la responsabilità di riportare la Roma tra le realtà calcistiche più importanti in Italia e in Europa. Oggi ci sentiamo ancora più responsabili, abbiamo investito ingenti somme, il futuro del club è luminoso. E questa opa serve a rendere più efficiente il nostro business, che consentirà alla Roma di crescere ulteriormente. Esultiamo e soffriamo con voi, è il momento di accelerare nella crescita».

(gasport)