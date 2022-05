Alt agli scrocconi: sanzioni per chi vede il calcio 'pirata'

Colpo basso alla pirateria: la Guardia di Finanza ha portato a termine un'operazione attraverso la quale sono state sequestrate 500 risorse web e relativi 40 canali telegram. Ma il dato più significativo riguarda l’identificazione di 6500 fruitori, che dovranno pagare una sanzione amministrativa di 1000 euro. E se Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, esprime la propria soddisfazione, il comandante del gruppo investigativo frodi tecnologiche, Gianluca Berruti, racconta l'operazione: «C’è stata una denuncia di DAZN che ci ha portato a muoverci immediatamente con la procura della repubblica di Napoli. E a completare l’operazione in pochi giorni»

«Non abbiamo fatto in tempo per Torino-Roma dell’ultimo venerdì di campionato - prosegue Berruti -, ma il giorno dopo abbiamo cominciato. Chiunque ha provato a collegarsi ai servizi pirata oscurati è stato immediatamente reindirizzato su un apposito pannello informativo in cui si avvertiva che il sito tramite dal quale si stava visionando il programma era sottoposto a sequestro ed i dati di connessione tracciati».

(Gasport)