All'Olimpico nuovo pienone per la finale

IL TEMPO (A. AUSTINI) - Voglia di esserci. Anche a distanza. Dopo essersi «litigati» qualsiasi biglietto disponibile per Tirana – ne resta qualcuno in vendita a prezzi folli – i tifosi della Roma stanno riempiendo 'Olimpico, dove mercoledì sera il club giallorosso allestirà sei maxischermi (oltre ai due tabelloni) sulla pista d'atletica per far vivere ai romanisti la finale con il Feyenoord nello stadio di casa. Sono più di 40mila i biglietti venduti per l'evento, dopo la prelazione per gli abbonati, ora si possono acquistare tagliandi a 10 euro. La risposta è andata oltre le previsioni e si annuncia un altro pienone. Inoltre, in 3 giorni di vendita sono già stati acquistati 18mila abbonamenti per la prossima stagione. In molti si chiedono se in caso di vittoria la squadra arriverà con la coppa dentro l'Olimpico ma questa eventualità si può già escludere, visto che il rientro dall'Albania è previsto a tardissima notte. Se festa sarà, il popolo romanista dovrà aspettare la squadra a Fiumicino o in uno dei luoghi storici della città. Ma di organizzato, anche per scaramanzia, non c'è nulla. Intanto da domani partiranno i primi tifosi per Tirana, la maggior parte arriverà mercoledì con ogni mezzo, c'è timore per la presenza nella capitale albanese di migliaia di persone senza biglietto, sia romanisti sia olandesi. Oltre ai meeting point ufficiali stabiliti dalle autorità locali, gli ultras giallorossi si sono dati appuntamento in una piazza nel centro di Tirana dalle 13 in poi. Una prima delegazione della Roma si muoverà già domani verso l'Albania. Dal piano sicurezza ad altri aspetti organizzativi, c’è ancora tanto da fare.