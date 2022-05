Alla Roma va tutto di traversa

La Roma pareggia 1-1 con il Venezia e per restare in Europa a questo punto non rimane che vincere la finale di Tirana. Il risultato ottenuto porta i giallorossi a quota 60 punti, offrendo un grande vantaggio a Lazio, Fiorentina ed Atalanta, impegnate tra oggi e domani. Ora sono ben cinque le partite di campionato in cui gli uomini di Mourinho non vincono. La Conference League ha tolto sicuramente energie ai giocatori, che già pensano a Tirana. La Roma è stata comunque molto sfortunata, infatti ha colpito 4 traverse ed effettuato 46 tiri totali, senza però portare a casa il bottino pieno.

Il Venezia, già retrocesso in Serie B dopo il pareggio della Salernitana ad Empoli, è passata in vantaggio dopo 48 secondi grazie al colpo di testa di Okereke. I giallorossi provano a svegliarsi soprattutto con Spinazzola, ma rischiano anche di subire il secondo gol. Al minuto 32 però Kiyine si fa espellere per un fallo a palla lontana su Pellegrini e lascia il Venezia in 10. Da questo momento inizia l'assedio della Roma: Mourinho manda con in campo Shomurodov, Karsdorp e Zalewski dopo l'intervallo per provare a ribaltare il match. Cristante calcia da lontano ma colpisce la traversa, la seconda dopo quella colpita su punizione da Pellegrini, che ne scheggerà anche un'altra. Alla fine i giallorossi trovano il pareggio proprio con Shomurodov ed al minuto 44 della ripresa Zalewski colpisce la quarta traversa della serata. Inoltre a fine partita c'è stato anche un check del Var per un presunto fallo di mano in area di rigore di Ebuehi, ma l'arbitro non ha assegnato il penalty poiché il braccio era attaccato al corpo.

