Al via la nuova campagna abbonamenti

La Roma ieri ha lanciato la campagna abbonamenti per la stagione 2022/2023: i tifosi potranno rinnovare il loro posto dalle 18 di mercoledì 18 maggio. Ci sono 2 tipi di abbonamento: Classic e Plus, grazie al quale si avranno molti vantaggi: si potrà recuperare il 60% del costo del biglietto nelle gare in cui l’abbonato non potrà andare allo stadio, ci saranno prevendite dedicate per le competizioni europee e i match di Coppa Italia, e per l’acquisto di biglietti aggiuntivi per i big match. La prima fase della vendita terminerà il 16 giugno, mentre la vendita libera inizierà il 20 giugno. Inoltre sono previste riduzioni per under 16 e 25 e over 65.

(corsera)