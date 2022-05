Affare Dybala: perché Paulo può dire Roma

Dybala alla Roma. Da suggestione è diventata un'ipotesi, per niente scontata ma neppure irrealizzabile. Mourinho ha già parlato con lui e chiede ai Friedkin un salto importante verso l'alto per tornare in Champions League già dal prossimo anno.

L'attaccante argentino ha iniziato a pensare ai giallorossi dopo la semifinale contro il Leicester ed è rimasto spiazzato dalla passione dei tifosi. Inoltre c'è sempre il fascino dello Special One. Dopo aver passato diverse settimane ad immaginarsi all'Inter, ha aperto alla Roma, la quale fiuta un colpo clamoroso sia a livello tecnico sia simbolico: ingaggiarlo infatti certificherebbe l'ambizione della società. L'incasso percepito dalla nuova campagna abbonamenti (obiettivo 40.000) ed il vantaggio di non dover spendere per il cartellino potrebbero essere dei fattori fondamentali.

Dybala è in scadenza e si libererà a parametro zero e per questo l'agente vuole trovare la soluzione migliore per il suo assistito. La Roma non può proporre stipendi da 8/9 milioni di euro netti senza neanche poter usufruire del decreto crescita ed inoltre i Friedkin hanno avviato una ferrea politica sulle commissioni agli agenti: Tiago Pinto non potrà pagare ai procuratori più del 10% del contratto stipulato. Il calciatore preferisce la Champions League ed i giallorossi non possono esaudire questa richiesta.

Il gm della Roma deve pensare anche a vendere e, qualora partisse Zaniolo, che occuperebbe la posizione di Dybala, la trattativa con l'argentino sarebbe tollerata a certe condizioni. Al momento però a Trigoria non sono arrivate offerte degne di essere considerate per il numero 22.

Intanto Mourinho ha chiesto altri 3 calciatori per migliorare la rosa, ovvero un regista, un esterno destro da alternare a Karsdorp ed un difensore centrale mancino. Prima però bisogna cedere e sulla lista dei partenti ci sonoPerez, Diawara, Veretout, Shomurodov, Vina e Villar. Darboe andrà in prestito, mentre è in bilico il riscatto di Oliveira. A prescindere dalla finale di Conference League, la Roma sarà molto diversa nella prossima stagione.

(corsport)