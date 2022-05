Abraham, un ciclone in Europa

Abraham porta la Roma in Europa League ed ora dovrà regalare la Conference League. Il numero 9 non andava a segno in campionato dal derby e grazie alla doppietta di ieri è arrivato a quota 27 reti al primo anno in Italia. A Torino i giallorossi vincono 0-3, ma potevano essere anche cinque. Ancora un volta la Roma va in Europa battendo Juric, come già accaduto nel 2017 ai tempi del Genoa nell'ultima partita di Totti. I capitolini ottengono il massimo risultato con il minimo sforzo ed ora la squadra potrà concentrarsi solo sulla finale di Conference. Nonostante le raccomandazioni, Mourinho è stato il primo a pensare a Tirana, infatti ha schierato una formazione rimaneggiata, lasciando in panchina Zaniolo, Smalling, Karsdorp e Cristante. La prima occasione del match capita sulla testa di Kumbulla, ma Berisha si fa trovare reattivo. Lo 0-1 arriva grazie ad una grande giocata di Abraham, che si libera di Zima ed insacca. Il raddoppio avviene per un'ingenuità di Rodriguez e del portiere granata che, in seguito ad un retropassaggio corto, stende l'attaccante inglese: calcio di rigore trasformato. Alla fine Zaniolo entra in campo e guadagna il secondo rigore consecutivo della serata, poi realizzato da Pellegrini, che fissa il punteggio sul definitivo 0-3.

(Il Messaggero)