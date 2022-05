Abraham, staccare Voeller e poi conquistare il trofeo che sfuggì al tedesco

Ci sono solo 5 giocatori che hanno segnato più di Abraham in una stagione romanista: Dzeko, Manfredini, Totti, Volk e Guaita. E ce n’è uno che realizzò i suoi stessi 25 gol: Voeller. Dzeko, irraggiungibile in questa classifica all time, firmò 39 reti nel 2016-17; Manfredini (nel 1960-61, escludendo le 2 realizzate nella doppia finale di Coppa delle Fiere posticipata tra settembre e ottobre) e Totti (nel 2006-07, quando vinse la Scarpa d’Oro) ne fecero 32; Volk arrivò a 29 nel 1930-31; Guaita a 28 nel 1934-35. E dopo un’altra prestazione top di «Piedone», le 26 reti del 1962-63, ecco le 25 ancora di Totti nel 2009-10 sulla stessa linea di quelle di Voeller e Abraham. L’inglese è nato nel 1997, l’anno successivo al ritiro del tedesco, e 31 stagioni dopo l’ultima finale europea della Roma è davvero un’incredibile coincidenza che Tammy sia arrivato agli stessi 25 gol di Rudi, che trascinò la squadra di Ottavio Bianchi a quell’ultimo atto da capocannoniere europeo, a quota 10, restando a secco nella doppia finale-Uefa persa contro l’Inter ma consolandosi, nei 18 giorni successivi, con la vittoria in Coppa Italia sulla Sampdoria, siglata anche da 2 suoi rigori, uno all’andata e uno al ritorno, e da un altro titolo di bomber (questo diviso con Rizzitelli). Abraham i suoi 25 gol li ha segnati in 49 partite (contro le 52 del tedesco) e sfruttando solo 2 rigori (contro 7). Stasera a Firenze può fare il sorpasso, ma il mirino è già puntato sulla finale di Conference del 25 maggio: per conquistare quel trofeo europeo che sfuggì a Voeller – e che alla Roma manca da 61 anni – e provare a vincere anche lui la classifica cannonieri, visto che con 9 reti è a -1 da Dessers del Feyenoord. Una sfida nella sfida, in finale a Tirana.

(corsera)