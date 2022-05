Abraham e la sfida con Dessers: «Gol e Coppa, ecco il mio sogno»

Roma contro Feyenoord è anche una sfida tra Tammy Abraham e Cyriel Dessers. Due numeri 9 (anche se l’attaccante degli olandesi ha sulle spalle il 33) che coniloro gol proveranno ad indirizzare la finale di Conference League. «Segnare in finale - le parole di Abraham al sito della Uefa - sarebbe un sogno per me e per tutti, soprattutto se vincessimo la coppa. Sogno momenti come questo da quando sono bambino ma a me basta vincere, non importa chi segna. Voglio vincereebasta». Parole che faranno piacere a Mourinho, che lo ha voluto con forza la scorsa estate dopo l ’addio di Dzeko . Abraham lo ha ripagato con 27 gol stagionali, 9 in Conference. «Per me una finale è una finale. Che sia di Champions League, del Mondiale, o della Conference League è sempre una finale e la voglio vincere, i miei compagni la vogliono vincere, tutta la Roma la vuole vincere». Nemmeno lui si aspettava di avere questo impatto in giallorosso. «È stata una stagione fantastica, quando sono arrivato il mio obiettivo era aiutare il più possibile la squadra, volevo arrivare in finale e vincere qualche trofeo: già in questo modo abbiamo fatto la storia, ora vogliamo finire il lavoro per chiudere un cerchio perfetto. Lo dobbiamo fare per i nostri tifosi, che se lo meritano e ogni giorno ci fanno capire quanto lo vogliano».

(corsera)