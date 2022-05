Abraham devastante, la Roma agguanta l'Europa League

La doppietta di Abraham - 27 gol stagionali, 17 in campionato - ed il rigore di Pellegrini regalano alla Roma la partecipazione alla prossima Europa League. I giallorossi vincono 0-3 a Torino ed ora può concentrarsi sulla finale di Conference League contro il Feyenoord. Per mercoledì Mourinho proverà a recuperare Mkhitaryan, che nelle ultime ore è stato accostato all'Inter. "Ho parlato con lui - le parole di Pinto - per il recupero dell'infortunio. Sono sicuro al 100% che sia una bugia quella dell'Inter. Dybala? Non voglio parlare di mercato, avremmo tempo". Dell'argentino ne ha parlato Totti: "Lunedì ci parlerò e vedremo se riuscirò a portarlo a Roma. Qualche cosa gliela metterò in testa. Speriamo di riuscirci, sempre che la Roma abbia la mia stessa idea". Questa potrebbe essere la prima mossa da dirigente: "A chi non piacerebbe stare nella Roma? Conosciamo le problematiche che ci sono state, ma ora c'è una nuova proprietà, con altre idee ed esigenze. I matrimoni si fanno in due. La finale di Tirana è importantissima, ci si gioca un trofeo e quando giochi una finale dai sempre il massimo per ottenere il risultato. Mourinho è la garanzia, è l'allenatore più vincente che ci sia, saprà come gestire questa sfida. Non sarà la Champions, ma va rispettata e vinta".

(corsera)