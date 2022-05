Abraham cerca il gol perduto, Zaniolo gioca

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Domani sera la Roma avrà bisogno più che mai del suo bomber. Tammy Abraham, l'uomo che forse più di tutti ha inciso sul cammino della Roma in Conference League, non segna dalla gara di ritorno con il Bodo Glimt del 14 aprile: un periodo non proprio breve per chi si è presentato ai suoi nuovi tifosi come l'attaccante più prolifico di sempre alla prima stagione in giallorosso. Colpa della sfortuna ma anche della stanchezza visto che il numero 9 da inizio stagione ha giocato più di 3800' (in campionato non segna da 370'). Abraham, insieme a Rui Patricio e Mkhitaryan, è uno degli elementi imprescindibili della squadra di Mourinho per questo - vista l'assenza dell'armeno - domani sera toccherà a lui cercare di trascinare la Roma verso la prima finale europea dopo oltre trent'anni. Ad affiancarlo nel tentativo di scardinare la difesa del Leicester saranno Pellegrini e Zaniolo, anche lui a caccia di un'altra notte da sogno dopo la tripletta segnata ai quarti di finale. A spingere la squadra verso l'impresa ci saranno oltre 60mila romanisti, che riempiranno l'Olimpico per il dodicesimo sold out stagionale (biglietti esauriti a meno di 24 ore dall'inizio della vendita libera). Nel frattempo sono andati quasi esauriti i biglietti per il settore ospiti del Franchi: lunedì prossimo saranno circa duemila i tifosi giallorossi che raggiungeranno la Toscana per assistere al big match con la Fiorentina di Italiano. Durante la vendita online dei tagliandi sono stati registrati diversi problemi che hanno scatenato la rabbia dei tifosi.