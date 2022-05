Abbonamenti già a 15mila: una partenza a tutto gas

Secondo giorno di campagna abbonamenti per la Roma e già si registrano 15mila sottoscrizioni vendute, ma anche qualche polemica. Grande dimostrazione d'affetto da parte dei tifosi giallorossi, che già si avvicinano al dato dei 21mila abbonati della stagione ancora in corso. Ma qualcuno si è visto 'sottrarre', a causa di un bug del sistema, il proprio posto riservato, ceduto in vendita libera. I tifosi che hanno visto il proprio seggiolino occupato non l’hanno presa bene, ma la società sta cercando di risolvere garantendo la doverosa conferma del settore.

(Gasport)