Abbonamenti, boom di rinnovi ma un bug infiamma la Sud

Grande entusiasmo nelle prime ore della campagna abbonamenti della Roma, ma anche qualche polemica: ad appena 24 ore dall’apertura della campagna abbonamenti, i rinnovi erano circa 15 mila su un totale di 21 mila. Il 40% di chi ha rinnovato lo ha fatto con la formula Plus che consente di avere qualche vantaggio in più durante l’anno, come la possibilità di gestire e rivendere il posto per tutte le partite.

Non è mancato però qualche disservizio: alcuni abbonati di Curva Sud, che al momento di rinnovare il proprio abbonamento per la prossima stagione hanno trovato il loro posto già venduto. Si tratta di qualche centinaio di tifosi, che hanno fatto sentire la loro voce denunciando la cosa sui social e prendendo d’assalto i centralini di Trigoria. Alla base del problema un bug del sistema: alcuni tifosi hanno deciso di cambiare direttamente seggiolino, altri si sono rivolti alla Roma che sta tentando di risolvere il disservizio.

(Corsera)