A Torino sarà la gara numero 3.000

La Roma giocherà a Torino, venerdì, la partita numero 3.000 nella serie A a girone unico, un traguardo che toccherà nell’ultima giornata insieme alla Juventus, entrambe precedute soltanto dall’Inter, l’unica squadra sempre presente in 90 campionati mentre giallorossi e bianconeri ne hanno saltato uno, rispettivamente nel 1951-52 e nel 2006-07. Una storia, quella romanista, cominciata il 6 ottobre 1929 ad Alessandria con una sconfitta per 3-1 ed arrivata in quasi 93 anni ad un bilancio di 1.267 vittorie (42,2%), 892 pareggi (29,8%) e 840 ko (28%). La top 10 delle presenze in A parte dalle 619 di Totti e arriva alle 281 di Nela; quella dei gol va dai 250 del Capitano ai 62 di Delvecchio. El Shaarawy si è avvicinato alla top 20 scavalcando due miti, Bernardini e Conti (è 23° con 38 gol), mentre Abraham, con 15 reti, è entrato nella top 80 raggiungendo fra gli altri anche Nordahl.

(corsera)