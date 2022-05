A Tirana prezzi alle stelle per la finale. Oggi alle 12 l’Uefa vende i biglietti

Conto alla rovescia fino alle 12 di oggi, quando sul sito UEFA verranno messi in vendita almeno 10mila biglietti per la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord. Il problema della speculazione sui biglietti già assegnati è cosa ormai nota, ma i tifosi si stanno rendendo conto man mano di nuovi ostacoli: come i prezzi degli hotel, lievitati per l'evento previsto al Kombetare il prossimo 25 maggio. E c'è chi giura, pur avendo prenotato con largo anticipo rispetto alla qualificazione in finale della Roma, di aver ricevuto comunicazioni inquietanti su un aumento delle tariffe. Ancora abbordabili, invece, i prezzi dei traghetti.

(Corsera)