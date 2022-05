A De Rossi anche i complimenti di Tiago Pinto

Alberto De Rossi ha ricevuto anche i complimenti di Tiago Pinto dopo la vittoria per 2-0 contro la Juventus nella semifinale scudetto. "Fa piacere che la società sia così vicina, abbiamo ottenuta una bella vittoria ed andiamo avanti. Per questo gruppo è importante arrivare fino in fondo, adesso riuscire a fare una prestazione di valore in finale sarebbe utilissimo anche per la loro carriera. Questa semifinale è stata complicatissima e ce l'aspettavamo perché la Juve è forte. Ndiaye è forte, ha personalità", il pensiero dell'allenatore.

Successivamente ha parlato Vicario, autore del 2-0: "Andiamo meritatamente in finale. Sono contento per il mio gol. La Juve è una buona squadra e noi abbiamo giocato di gruppo aiutandoci per ottenere il massimo".

(corsport)