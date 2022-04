Zola: "La Roma è cresciuta. Complimenti a Mourinho, anche per la Conference"

Ha rilasciato un'intervista per il quotidiano Gianfranco Zola: l'ex calciatore del Cagliari ha parlato della sfida tra Napoli e Roma in programma alle 19 di domani e del momento delle due squadre. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni:

La Roma giocherà dopo il 4-0 al Bodo. Partite che lasciano il segno…

E’ vero e l’ho sperimentato nella stagione di Europa League al Chelsea con Sarri, ma stavolta si scende in ampo lunedì e ci sarà un giorno in più per recuperare.

La Roma nelle ultime 11 giornate ha raccolto 25 punti…

Avevo visto i giallorossi a inizio stagione e non mi avevano convinto. La squadra è cresciuta e bisogna fare i complimenti a Mourinho perchè è riuscito a calarsi in un contesto nuovo, imponendo idee e personalità.

Sta lanciando giovani interessanti. Un nome su tutti Zalewski…

Anche sotto questo aspetto va elogiato il lavoro di José. Era storicamente abituato a guidare squadre pronte a lottare per grandi traguardi. A Roma sta invece gestendo un progetto diverso. Zalewski è bravo

[...]

(Il Messaggero)