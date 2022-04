Zaniolo verso la conferma. Al Maradona anche Pellegrini

I 3 gol rifilati da Nicolò Zaniolo al Bodo segnano una sterzata nel momento del classe '99 ed anche il rapporto con Mourinho, che dovrebbe confermarlo da titolare anche nella sfida col Napoli, sembra in netto miglioramento. Il primo segnale di schiarita c'è stato mercoledì sera, quando il tecnico ha detto al ragazzo di volerlo schierare dal 1' in Conference, con tanto di raccomandazione di non far trapelare la notizia. Detto, fatto: il ragazzo ha tenuto per sé la notizia mostrando lealtà al tecnico.

Intanto lo Special One studia la formazione anti-Napoli: l'11 iniziale sarà simile a quello visto contro il Bodo, anche se è possibile che Cristante o Mkhitaryan possano inizialmente rifiatare. Può tornare invece titolare Sergio Oliveira, mentre Lorenzo Pellegrini e Tammy Abraham sono recuperati.

(Il Messaggero)