Zaniolo sospeso: adesso la palla passa a Mou

Nicolò Zaniolo piace a tanti e questo sta diventando paradossalmente scomodo. Il giocatore piace non solo ai tifosi, che lo amano e lo sognano nelle loro squadre, ma anche ai club che si stanno informando sul suo futuro. L'ultima società ad aver chiesto informazioni è il Napoli, ma a decidere saranno i Friedkin.

Il numero 22 non gioca con la Roma dal 17 marzo, quando arrivarono alcuni fischi al momento della sostituzione contro il Vitesse. Da quel momento è andato in panchina al derby, è stato escluso dalla trasferta di Genova e neanche contro il Bodo/Glimt ci sarà per un problema muscolare avvertito con la Nazionale. Domenica contro la Salernitana giocherà titolare e dovrà sostituire Pellegrini, che salterà il match causa squalifica.

Mourinho lo ha sempre incensato dal primo giorno e nell'ultima conferenza stampa prima di un match di campionato ha chiesto che Zaniolo non diventasse un'ossessione. L'allenatore vorrebbe infatti che si parlasse un po' meno del calciatore per evitare pressioni su di lui e sulla squadra. La sensazione però è che tra i due debba essere chiarito qualcosa.

La trattativa per il rinnovo non è mai iniziata dato che per la Roma non è una priorità rispetto al contratto in scadenza di Mkhitaryan. I giallorossi potrebbero lasciare partire Zaniolo per circa 50 milioni ed anche Tiago Pinto annunciò che "nessuno può dire se resterà". Riguardo al prolungamento della sua permanenza alla Roma, l'agente del giocatore, Claudio Vigorelli, ha parlato in esclusiva ai microfoni di LAROMA24.IT: "Il ragazzo va lasciato tranquillo, basta voci sul suo futuro. Ogni settimana leggiamo di un nuovo club. Lui è concentrato solo sulla Roma e vuole dare il massimo per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali".

