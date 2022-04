Zaniolo senza pace: resta a casa

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Non sembra esserci pace per Nicolò Zaniolo, ancora protagonista dei rumors di mercato. Le voci su un interesse del Napoli per il numero 22 hanno spinto Gaspare Galasso - amico del giocatore - ad intervenire ai microfoni di un'emittente radiofonica per smentire l'ipotesi di una possibile trasferimento alla corte di Spalletti. Parole che hanno scatenato la reazione dell'agente Claudio Vigorelli, che ha provato a chiarire la vicenda: «Tutte le questioni che riguardano l'ambito sportivo e il mercato le gestisco io - le sue parole a LaRoma24.it - non sono da prendere in considerazione dichiarazioni di altri. Il ragazzo va solo lasciato tranquillo, basta voci sul suo futuro, ogni settimana leggiamo di un nuovo club. È concentrato solo sulla Roma e vuole dare il massimo per aiutare il club».

Sfortunatamente non potrà farlo nel primo quarto di finale di Conference: Zaniolo, che non si è mai allenato in gruppo dopo essere tornato dalla Nazionale, anche ieri ha continuato a lavorare individualmente non è partito per la Norvegia. Lo staff medico spera di recuperarlo per l'impegno con la Salernitana di domenica ma, se tra oggi e domani il classe '99 dovesse avvertire ancora fastidio, il suo rientro potrebbe slittare al ritorno con il Bodo.