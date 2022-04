Zaniolo, prima volta in Inghilterra: "E ora voglio vincere con Mou"

LEGGO (F. BALZANI) - Prima volta all'inglese per uno che sembra nato per giocare in Premier. Nicolò Zaniolo, dopo la squalifica con l'Inter, è pronto a stupire di nuovo in Europa e giovedì giocherà la sua prima partita da professionista nel Regno Unito. Contro il Leicester di Vardy nella semifinale d'andata di Conference conquistata grazie alla tripletta del romanista contro il Bodo. Insieme all'esordio a Madrid e alla doppietta al Porto è stata la notte più bella della mia carriera.

Ma non è mai stato la mia ossessione il gol, preferisco fare una grandissima prestazione, ha detto ieri al sito dell'Uefa. Ora però testa al futuro con parole che sembrano riavvicinarlo alla Roma nel bel mezzo del pressing Juve: "Mourinho è uno dei più forti allenatori al mondo. Ha inculcato a tutti l'arte del non mollare mai, dell'unirci l'uno per l'altro per portare a casa i risultati. E speriamo di vincere qualcosa con lui soprattutto per il tifosi. Il mio rapporto con loro è sempre stato perfetto. Sono sempre stati al mio fianco, anche quando non giocavo".

Una buona prestazione in Inghilterra potrebbe far rialzare pure le antenne di Liverpool e Tottenham per lui. Il Leicester è forte, ma lo siamo anche noi. Se stiamo in giornata possiamo battere chiunque. La pensa così pure Abraham che giocherà al suo fianco: Tutta la mia famiglia sarà in tribuna, in Inghilterra vedranno quanto ho imparato. Recuperato anche Cristante.