Zaniolo: l'asso di Coppa

Per sua stessa ammissione una serata indimenticabile quella di Nicolò Zaniolo nei quarti di ritorno col Bodo Glimt. Il classe '99 ha messo a segno una tripletta, che mette di diritto la sua sfida contro i norvegesi nella bacheca insieme all'indimenticabile esordio col Real Madrid e alla doppietta contro il Porto. E giovedì Zaniolo, con Abraham al suo fianco, proverà a regalare alla Roma ancora di più. Il gioiellino giallorosso punta al primo gol in trasferta di questa campagna europea e, anche se la questione contratto rimane in sospeso, non ha dubbi: vuole iniziare a vincere trofei.

(Il Messaggero)