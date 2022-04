La Juventus continua a covare l'interesse per Nicolò Zaniolo: i pregressi infortuni del giocatore non preoccupano più di tanto i bianconeri, che restano ad osservare l'evoluzione della situazione tra il classe '99 e la Roma. Il club giallorosso non sembra intenzionato a proporre un rinnovo a cifre esorbitanti, ma a Trigoria non si vogliono comunque fare sconti sul cartellino del giocatore. Tiago Pinto, per cederlo, non accetterà meno di 50-60 milioni di euro.

(Tuttosport)