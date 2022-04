Zaniolo: gli occhi della Premier

Sarà tra gli uomini più attesi di Leicester-Roma Nicolò Zaniolo, che ha decisamente aiutato i giallorossi a strappare il ticket per la semifinale di Conference League e che giovedì, in occasione della sfida d'andata con la squadra di Rodgers, sarà sicuramente sotto l'osservazione di qualche pretendente. Tra queste sicuramente il Tottenham ed il ricchissimo Newcastle, ma non è escluso che possano essere presenti al King Power Stadium di Leicester anche altri osservatori. In Italia, a monitorare le prestazioni del classe '99, ci sono invece Juventus e Milan.

(Gasport)