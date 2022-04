Zaniolo: «Gara bellissima. Piccola storta, niente di grave»

Per Stephan El Shaarawy terzo gol in campionato e settimo in stagione, con il Faraone sempre più specializzato nei gol dell'ultimo minuto. L'ex Milan è l’unico calciatore della Serie A ad aver realizzato tre reti oltre il minuto 90. L'attaccante esterno sorride dopo un periodo in cui era scivolato un po'nelle gerarchie di Mourinho.

Sorride meno, invece, Nicolò Zaniolo: il classe '99 sarà costretto a saltare la sfida con l'Inter per squalifica, con tanto di piccolo infortunio rimediato nel match col Napoli. Il numero 22 è uscito dal campo zoppicando: all’inizio si è temuto per un infortunio al ginocchio ma in realtà il giallorosso ha avuto un problema alla caviglia destra. «Solo una piccola storta, niente di grave - ha spiegato il giocatore sul suo profilo Instagram - Abbiamo giocato una partita bellissima». Nelle prossime ore si sottoporrà agli esami necessari a stabilire l'entità del problema.

(Corsera)