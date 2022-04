Zalewski strega l’Europa: Mou vince la scommessa

Mourinho ha vinto la sua scommessa dopo una partita non esaltante, ovvero Udinese-Roma. In quel match Zalewski aveva avuto molte difficoltà contro Molina e Deulofeu, ma lo Special One lo ha difeso. "Un allenatore di m.... sarebbe collassato sotto i giudizi e il bambino non avrebbe più giocato". Il giovane invece ha continuato a giocare ed ora è uno dei punti fermi della squadra. A gennaio erano arrivate alcune offerte in prestito per lui, ma l'allenatore si è opposto. Nel 2021 aveva giocato solo 40 minuti, ma nel 2022 è cambiato tutto, infatti ha scavalcato Vina ed El Shaarawy giocando 814 minuti (577 in campionato, 232 in Conference League e 5 in Coppa Italia). Anche in Europa ha dato spettacolo: è lui l'autore dell'assist a Zaniolo (gol del 3-0) e a Pellegrini per lo 0-1 momentaneo contro il Leicester. Il suo valore è ormai decuplicato, ma la Roma non pensa ad una sua cessione.

Il suo unico "problema" è che non potrà essere usato dall'Italia, bensì dalla Polonia: "Mi sento polacco al 100%". La leggenda Boniek ha parlato a Centro Suono Sport della crescita del ragazzo: "Nicola è nato in Italia da giocatori polacchi e lui dentro è polacco. Lui è il più romanista di tutti. È strafelice di stare qui. Ha tecnica, è veloce e potrebbe giocare anche più avanti. Gli piacerebbe essere più partecipe a qualsiasi azione, per questo però deve crescere. Trequartista? Sì, ma anche come numero 8, perché ha fatto passi in avanti nel recupero della palla".

