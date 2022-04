Voglia di stadi. Biglietti a ruba dopo l'apertura

Il calcio sembra aver voltato pagina. Non si discute più di curve epidemiologiche, ma di curve di stadi che si riempiono per il finale di campionato. La cancellazione delle limitazioni, con l'ultimo passaggio da 75 a 100% della capienza, ha generato una ventata di fiducia già nella 31esima giornata. Dagli 8 mila tifosi di La Spezia, in uno stadio che ne può contenere 11mila, ai 40mila dell'Allianz Stadium, passando per i 23mila di Firenze e i 17mila di Genova. Otto società su dieci hanno superato la propria media stagionale, soltanto Lazio e Salernitana sono andate al di sotto degli standard abituali. Tanti club si preparano ai pienoni nei prossimi turni: il piatto forte sarà Napoli-Fiorentina, con 45mila persone in cerca di un biglietto. De Laurentiis punta a quota 50mila, cifra già superata dalla Roma: i tifosi giallorossi continuano a riempire l'Olimpico, visto che contro il Bodo sono attesi 60mila romanisti e domenica contro la Salernitana altri 55mila. Effetto Mourinho, ma non solo: la Roma è tra poche società ad aver lanciato la campagna abbonamenti e in ogni gara i giallorossi partono con uno zoccolo duro di 21mila persone sugli spalti.

(corsport)