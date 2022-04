Vidal è k.o., Bastoni c’è: con la Roma già venduti 70 mila biglietti

Non solo la gioia per la spallata potentissima data al Milan, il giorno dopo ad Appiano anche un leggero sollievo: sono stati ridotti al minimo i danni collaterali visto che è il derby è stato una battaglia fisica e qualche acciacco c’era qua e là. Su tutti, Arturo Vidal che era uscito dal campo non al meglio dopo contrasto durissimo con il milanista Theo Hernandez. Ieri il cileno ad Appiano non ha partecipato neanche all’allenamento defaticante perché aveva giocato la sera prima e si è dovuto limitare a un lavoro differenziato. La distorsione alla caviglia è di quelle da valutare giorno dopo giorno, con qualche possibilità di poter farcela stringendo i denti: tutto dipenderà dal decorso e dalle prossime sedute ma Arturo è in dubbio in vista della sfida a Mou di sabato alle 18. Chi, invece, sarà a disposizione con la Roma è Alessandro Bastoni, costretto ad uscire nella ripresa nella semifinale di Coppa: per lui nessun problema muscolare e soltanto crampi da gestire nel resto della settimana. Già staccati oltre 70mila biglietti: ne restano mille del settore ospiti (venduti 3.300), un po’ di terzo anello e qualche posto in tribuna rossa.

(corsera)

