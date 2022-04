Verso l’Inter: Zaniolo non c’è, torna Oliveira. Mourinho schiera l’undici del derby

Contro l’Inter scenderà in campo la stessa Roma che ha battuto la Lazio 3-0. Sabato a San Siro, davanti a 70 mila persone, non giocherà Zaniolo per squalifica e la formazione sarà quella con Oliveira in campo, anche perché ci sarà il tempo di riposare in vista di giovedì prossimo quando i giallorossi voleranno in Inghilterra per affrontare il Leicester nella prima semifinale di Conference League. Mourinho schiererà il 3-4-2-1: trio difensivo composto da Mancini, Smalling e Ibanez, in mediana l’ex Porto accanto a Cristante con ai lati Karsdorp e Zalewski. Dietro ad Abraham, spazio a Mkhitaryan e Pellegrini. L’alternativa è Afena-Gyan al posto di Oliveira con Miki pronto a scalare. Ipotesi percorribile, ma forse troppo spregiudicata, per mettere in difficoltà Inzaghi.

(Il Messaggero)