Vai Abraham: gol e tanto altro. Stavolta dovrà fare il rompighiaccio

Tammy Abraham avrà la missione di rompere il ghiaccio nel match tra Bodo/Glimt e Roma, che andrà in scena quest'oggi alle ore 21. Il clima che attende i giallorossi sarà avverso, infatti si giocherà intorno ai -6 gradi. L'ultima volta che i capitolini giocarono nella fase ad eliminazione diretta contro una squadra già affrontata nel girone collezionarono tre sconfitte ed un pari, ma l'avversario fu il Manchester United nella stagione 2007/2008.

Abraham, capocannoniere della Conference League con 7 gol, è ad un gol da Volk (24) nella classifica speciale che tiene in considerazione le reti realizzate da un calciatore al primo anno con la maglia giallorossa.

La sfida verrà giocata su un campo sintetico, non il massimo per le sollecitazioni muscolari ed articoli. Nonostante il rischio infortuni, Mourinho schiererà l'11 migliore ed utilizzerà i cambi nel corso della partita per mantenere comunque alto il livello. Abraham, che contro la Sampdoria ha accusato un fastidio alla spalla, stringerà i denti e sarà regolarmente in campo. L'attaccante inglese ha rivelato in un'intervista a Talk Sport di essere "focalizzato sulla Roma e che l'obiettivo è vincere un trofeo che al club manca da ormai tanti anni".

I numerosi gol realizzati hanno attirato gli occhi del ct dell'Inghilterra Southgate. "Mi segue e mi ha fatto i complimenti" - ha rivelato Abraham, che cercherà di entrare a far parte della lista dei 23 convocati per il Mondiale in Qatar e qualora riuscisse a vincere la Conference League da protagonista sarebbe molto più facile.

(gasport)