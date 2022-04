Una Joya per Mou. Friedkin pensa a Dybala, ma l'Inter resta in pole

Il sogno che diventa suggestione, con Tirana sullo sfondo e una finale e un trofeo da conquistare per dare il via al ciclo di José Mourinho sulla panchina della Roma. Tiago Pinto e i Friedkin non hanno mai avuto dubbi: per un allenatore Special, serve una squadra Special. Da giorni Paulo Dybala viene accostato alla Roma: non c'è ancora una trattativa, ma ci sono alcuni segnali che fanno pensare che con alcuni incastri si potrebbe andare in quella direzione. L'argentino lascerà la Juventus a giugno a parametro zero e l'entourage della Joya sta cercando nuove offerte. Il primo a muoversi è stato Marotta, che conosce bene l'argentino e sarebbe felice di portarlo in nerazzurro: pronta l'offerta da 6 milioni a stagione più bonus. La Roma potrebbe andare oltre, ma per ora Dybala h in mente solo l'estero, tra Manchester United, Barcellona, Atletico Madrid e PSG, in attesa di segnali che non sono ancora arrivati. Paulo è onorato dall'interesse dell'Inter, ma non vorrebbe tradire la sua militanza bianconera. I Friedkin sognano di regalare a Mourinho un grande colpo, anche se gli indizi portano a un centrocampista di livello internazionale. Dybala a parametro zero, però, è una di quelle occasioni che passano una volta sola ed è giusto ragionarci sopra. La Roma lo sta facendo. In giallorosso potrebbe giocare trequartista sulla linea di Pellegrini, alle spalle di Abraham. Le parti studiano possibili basi di un'intesa futura: la priorità della Joya è l'estero, con l'Inter favorita in caso di permanenza in Serie A, ma la Roma per Dybala è una prospettiva concreta e non un sogno di primavera.

(repubblica)