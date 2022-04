Un torneo nuovo che vale 25milioni

La Conference League è stata studiata dall’Uefa come terza competizione europea per dare accesso alle Coppe anche alle nazioni con un ranking inferiore, ma dopo a gironi ha “ereditato” dall’Europa League le terze classificate dei vari gruppi (Leicester e Olympique Marsiglia sono tra le quattro semifinali, Roma e Feyenoord hanno giocato solo la Conference fin dai turni eliminatori). Il torneo si chiuderà con la finale di Tirana, il 25 maggio. La vincitrice sarà direttamente qualificata per la prossima Europa League. In caso di vittoria finale, la Roma metterà in cassa circa 25 milioni di euro tra incassi dal botteghino, market pool e premi Uefa.

(corsera)