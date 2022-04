Un rimborso di 10 euro per i tifosi in Inghilterra

La Roma rimborserà 10 ai tifosi che hanno acquistato il biglietto per la trasferta di Leicester: il club giallorosso ha raccolto la segnalazione dei tifosi rispetto a un parametro poco chiaro del regolamento di Conference League, che impone un tetto al prezzo di vendita per i settori ospiti. La Roma ha interpellato la Uefa e il Leicester e ottenuto il via libera per un rimborso da 10 euro. Tutto accadrà in 10 giorni. Intanto, lo Stadio Olimpico è sold out per il match di domenica contro il Bologna: il club giallorosso sta pensando di aprire ai propri sostenitori anche il settore ospiti ed è in contatto le autorità per ottenere l'autorizzazione per utilizzare il settore e spostare i tifosi del Bologna, meno di 100 al momento, in Tribuna Monte Mario.

(corsera)